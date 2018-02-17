وزير إماراتي: أزمة المرتبك مرشحة للاستمرار إلى 2020

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن ما وصفها "أزمة المرتبك" مرشحة للاستمرار إلى العام 2020، لافتا إلى أن الخطب المكررة لن تحل الأزمة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الخطب المكررة والمظلومية والاتصال الهاتفي المنتظر وشركات العلاقات العامة لن تحلّ أزمة المرتبك والمرشحة للاستمرار إلى 2020، أدعو في ارتباكه ألا يخدع نفسه ويعود لوعيّه ويفتش عن الحكمة وينبذ سياسة الأذى ودعم التطرّف والإرهاب التي مارسها".

الخطب المكرّرة والمظلومية والإتصال الهاتفي المنتظر وشركات العلاقات العامة لن تحلّ أزمة المرتبك والمرشحة للإستمرار إلى ٢٠٢٠، أدعو في إرتباكه ألا يخدع نفسه ويعود لوعيّه ويفتش عن الحكمة وينبذ سياسة الأذى ودعم التطرّف والإرهاب التي مارسها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 17, 2018

ويشار إلى أن تغريدة قرقاش، تأتي بعد يوم على كلمة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد أمام قمة ميونخ للأمن، والتي وصف فيها الأزمة الخليجية بين بلاده والسعودية والإمارات والبحرين بـ"عديمة الجدوى،" ملقيا الضوء على أن "قطر أقوى من أي وقت مضى".

فيما علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على خطاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في مؤتمر الأمن العالمي في ميونخ، قائلا إنه يظهر "عدم فهمه مع الأسف بأهمية التعاون الخليجي" على حد تعبيره.

خطاب تميم عن الأزمة الخليجية أظهر عدم فهمه مع الأسف بأهمية التعاون الخليجي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2018

وقال أمير قطر في خطابه: "الشرق الأوسط على الحافة وعلينا أن نبتعد عن الهاوية بمساعدة المجتمع الدولي"، ولفت إلى أن "السياسات المتهورة لبعض دول الخليج قوضت أمن المنطقة".

وشدد أن قطر "ترفض الوقوف بين قوتين متصارعتين ودول الحصار بينت عداوتها لحرية التعبير والصحافة".

ودعا الأمير للبدء "باتفاقية أمنية إقليمية تجعل الاضطرابات في المنطقة شيئا من الماضي"، مشيرا إلى أن "كل شعوب الشرق الأوسط بحاجة للاتفاق على الحد الأساسي من التعايش السلمي".

كما أكد أن "قطر حافظت على سيادتها، وأنها من أكثر البلدان سلمية وباتت أكثر قوة من ذي قبل".