الجناح العسكري لحماس: مضاداتنا الأرضية تصدت للطيران الإسرائيلي أثناء إغارته على غزة

وقالت كتائب عز الدين القسام، على موقعها الرسمي، إن "المضادات الأرضية التابعة لكتائب القسام قامت بالتصدي لطيران العدو الحربي أثناء إغارته على عدد من الأهداف في قطاع غزة".

#القسام يعلن رسميا باطلاق مضادات أرضية تجاه طائرات الاحتلال — موسى عليان #غزة (@lawyermosa2) February 17, 2018

​فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بـ "إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة خشية إطلاق صواريخ"، قبل أن يشير في بيان لاحق بأن "صافرات الإنذار التي انطلقت في البلدات الإسرائيلية (جاءت) بعد إنذار كاذب عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة".

وأصيب 4 جنود من الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، بعد انفجار عبوة ناسفة بوحدة من لواء "غولاني" على الشريط الحدودي مع قطاع غزة المحاصر.

ونقل الجنود الجرحى إلى مستشفى سوركا في بئر السبع للعلاج، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن من بين الجرحى في تفجير خان يونس ضابط برتبة قائد سرية.

وعقب التفجير قصفت مدفعية الاحتلال موقعا للمقاومة، ومساء اليوم جددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمواقع للمقاومة شرقي وجنوبي مدينة غزة.