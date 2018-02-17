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23:33 17 فبراير/ شباط 2018
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    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

    لهذه الأسباب... يعول السبسي على العباسي في إصلاح ما أفسده العياري

    © REUTERS/ MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    عول الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على رئيس البنك المركزي الجديد، مروان العباسي، في النهوض بالوضع الاقتصادي والمالي لبلاده.

    تونس
    © Sputnik. Mustafa Alkilany
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    وقال السبسي، اليوم 17 فبراير/شباط، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عقب آداء  العباسي اليمين،  وتسلمه مهام المنصب، إنه يثق في كفاءة وخبرة محافظ البنك المركزي الجديد في تحسين  الأوضاع المالية للبلاد.

    ومن جانبه، حدد الخبير الاقتصادي التونسي، مختار بن حفصة، عضو التنسيقية الأفريقية لشبكة إلغاء الديون غير الشرعية، أسباب ثقة الرئيس التونسي في العباسي، موضحا لـ" سبوتنيك" أن المحافظ الجديد،  وهو المدير السابق المسؤول عن سياسة البنك الدولي في ليبيا، تعينه يجد قبولا واسعا لدى المؤسسات المالية الدولية، مما يعجل بخروج تونس من قائمة البرلمان  الأوروبي السوداء،  للدول الراعية لتمويل الإرهاب.

    وأدى المحافظ الجديد للبنك  المركزي التونسي، اليمين الدستورية، أمس الجمعة، أمام الرئيس السبسي بقصر قرطاج،  خلفا للشاذلي العياري الذي صدق مجلس النواب، الخميس الماضي، على مقترح الحكومة بإقالته.

    وحصل محافظ البنك المركزي الجديد على  الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون  الفرنسية، وصنف ضمن كبار خبراء البنك الدولي، في يناير/كانون الثاني 2018 الماضي.

    وتقلد عدة مناصب حكومية داخل تونس، أبرزها مستشار اقتصادي لوزير التجارة والسياحة والصناعات التقليدية، كما سبق وتولى مسؤولية قيادة مشروع تنمية الصادرات الذي يموله البنك الدولي في تونس.

    وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد بدأ، في الثامن فبراير/ شباط الجاري، إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي السابق الشاذلي العياري، على خلفية قرار البرلمان الأوروبي بوضع تونس ضمن قائمة أكثر الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،  فضلا عن انهيار قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية.

    وقد قدم العياري استقالته إلى رئيس الحكومة، مساء الأربعاء، لتجنب حجب الثقة عنه من قبل البرلمان، الذي وافق على تعيين العباسي بدلا منه يوم الخميس.

     

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    الكلمات الدلالية:
    منصب, تعيين, البنك المركزي التونسي, الحكومة التونسية, العياري, الباجي قايد السبسي, تونس
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