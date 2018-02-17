محلل سياسي: الحكومة اليمنية القادمة "فخ" للمجلس الانتقالي

قال الدكتورغسان العمودي، المحلل السياسي اليمني، إن المجلس الانتقالي يتمتع بأرضية واسعة وحقق مكاسب كبيرة على الأرض.

وأضاف العمودي، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم السبت، "أعتقد أن المجلس الانتقالي أكثر تأثيرا حتى اللحظة، إذا قارناه بحكومة بن دغر وما تتمتع به على الأرض".

وتابع: "هناك أكثر من 90% من الجنوبيين يؤيدون خطوات المجلس الإنتقالي ويطالبون بتغيير الحكومة".

وأشار المحلل السياسي، أن "المجلس الانتقالي سيقع في فخ كبير إذا تم تعيين بعض قياداته في الحكومة الجديدة المزمع إعلانها، رغم أن السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب بن دغر".

وكان مصدر مسؤول في حكومة بن دغر قال اليوم، في اتصال مع سبوتنيك، أن الرئيس هادي يلتقي اليوم السبت بأعضاء الحكومة ومستشاريه، لمناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، قادما من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وسيلتقي بن دغر مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لإطلاعه على جملة من القضايا الهامة في الجانبين الأمني والخدمي والجهود التي بذلتها الحكومة بداية من تطبيع الأوضاع وعودة عمل المؤسسات الخدمية وصرف المرتبات ووصولا إلى إقرار موازنة الدولة العامة لعام 2018.

وقال بن دغر في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" إن الزيارة بهدف التشاور مع الرئيس هادي، ومناقشة الميزانية العامة للدولة واستكمال توقيع الاتفاقيات بين الحكومة والأشقاء بالمملكة المتعلقة بدعم الاقتصاد وخطة التنمية في المحافظات المحررة.