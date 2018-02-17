تبادل لإطلاق النار بين الجيش التونسي ومسلحين

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت 17 فبراير/ شباط، عن تبادل لإطلاق النيران بين الجيش التونسي ومجموعة من المسلحين.

تونس — سبوتنيك. وتبادل الجيش ومجموعة من المسلحين بالمنطقة العازلة في تطاوين جنوب تونس إطلاق النيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بلحسن الوسلاتي، إن تشكيلة عسكرية تمكنت من حجز كمية من الأسلحة في المنطقة العازلة في قطاع "برج الخضراء" على الحدود مع ليبيا.

وأضاف المتحدث أن تبادل إطلاق النار تم بين الجيش التونسي وراكبين مسلحين لشاحنة.

وأكد الوسلاتي أن العملية تمت بعد اجتياز الشاحنة للحدود التونسية الليبية، وتمكن الجيش من إصابة عجلات الشاحنة، وهرب المسلحان باتجاه ليبيا.