الرئيس اليمني هادي يجري تعيينات عسكرية في صفوف الجيش

أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، تغييرات في بعض قيادات الجيش مع تصاعد المواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".

© AP Photo/ Hani Mohammed الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدني بغارات التحالف العربي في اليمن

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، التي تديرها وزارة الإعلام من عدن والرياض، إن "الرئيس هادي أصدر قرارات بتعيين كل من اللواء الركن يحيى حسين صلاح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة، واللواء الركن هاشم عبد الله الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة وقائدا للواء 141 مشاة، واللواء الركن إسماعيل حسن زحزوح قائدا للعمليات الخاصة".

وتغطي المنطقة الخامسة العسكرية محافظة الحديدة غرب البلاد، فيما تغطي المنطقة السادسة عمران، عاصمة محافظة صنعاء.

يذكر أن السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس هادي، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية لليمن من 4.7 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي شاملة ودائع البنوك.