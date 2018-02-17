الرئيس اليمني هادي يجري تعيينات عسكرية في صفوف الجيش

وتغطي المنطقة الخامسة العسكرية محافظة الحديدة غرب البلاد، فيما تغطي المنطقة السادسة عمران، عاصمة محافظة صنعاء.
يذكر أن السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس هادي، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.
وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية لليمن من 4.7 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي شاملة ودائع البنوك.
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