"أنصار الله" تفرج عن موظف في السفارة الأمريكية

أطلقت جماعة أنصار الله "الحوثيين" سراح موظف في السفارة الأمريكية بصنعاء بعد نحو 6 أشهر من الاحتجاز.

صنعاء- سبوتنيك . وقال مصدر مقرب من المُفرج عنه لـ" سبوتنيك "، إن جهاز الأمن، الذي تديره جماعة أنصار الله، أفرج يوم السبت 17 فبراير/ شباط، عن أسامة الآنسي، مسؤول العلاقات العامة والتواصل مع منظمات المجتمع المدني في السفارة، دون معرفة أسباب اعتقاله واثنين من زملائه أحدهما هشام العميسي مدير مركز المعلومات في السفارة الأمريكية منتصف آب/ أغسطس العام الماضي.

يذكر أن جهاز الأمن القومي اليمني أفرج عن هشام العميسي، في 15 كانون الثاني/يناير الماضي بتوجيه من رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء.