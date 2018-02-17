مقتل 8 من قوات هادي ضمن عمليات قنص شنتها "أنصار الله"

لقي 8 جنود من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مصرعهم، اليوم السبت 17 فبراير/شباط، برصاص مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر ميداني في "أنصار الله" بمحافظة مارب لـ"سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" قتلوا جنودا في الجيش اليمني بعمليات قنص في مناطق متفرقة بمديرية صرواح غرب مأرب.

وأعلن موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" سقوط قتلى من مسلحي "أنصار الله" وإعطاب آلية تابعة لهم بغارتين لطيران التحالف في أطراف مديرية صرواح.

وأشار إلى أن طيران التحالف استهدف أيضا بغارات منصة إطلاق صواريخ وتعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في منطقة سد العقران بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، مضيفا أن الغارات أدت إلى تدمير منصة الصواريخ و3 آليات لمسلحي "أنصار الله" ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.

لافتاً إلى أن التحالف نفذ غارات جوية أخرى على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقتي المبدعة وتبة ريمان في ذات المديرية، أوقعت خسائر في صفوف المسلحين.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" شنوا هجومين على مواقع للجيش اليمني في الساحل الغربي لليمن، وأضاف أن الهجومين اللذين نفذا من اتجاهين أسفرا عن مصرع وجرح أعداد من قوات الرئيس هادي.

على صعيد آخر، سقط قتلى وجرحى بمواجهات بين قوات الرئيس هادي والحوثيين في محافظة لحج جنوب اليمن، ووفقا للمصدر، فإن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا محاولة تسلل لقوات الرئيس هادي في مديرية القبيطة، وكبدوهم قتلى وجرحى.