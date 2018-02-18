تأجيل الاجتماع الثلاثي لسد النهضة لحين انتخاب رئيس وزراء لإثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تأجيل انعقاد الاجتماع الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة والذي كان مقررا عقده في الخرطوم السبت المقبل.

© AFP 2018/ ZACHARIAS ABUBEKER مسؤول يكشف طريقة السودان في إدارة ملف "سد النهضة" وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً صحافيا نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" جاء فيه أن الجانب الإثيوبي طلب تأجيل الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة، وإنه استجابة لطلبه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً أن تستضيفه الخرطوم في مستوييه الفني والوزاري يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط الجاري.





ولم تعلن الوزارة في بيانها موعدا جديدا للاجتماع، وقالت: "تم التأجيل إلى موعد لاحق يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث".





وأشارت الوكالة السودانية إلى أن القمة التي جمعت رؤساء كل من: السودان، إثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية الأخيرة، أقرت انعقاد هذا الاجتماع برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، في محاولة لتحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر الماضي.





وأكدت الوكالة على أن التطورات السياسية المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي والترتيبات الجارية لتعيين خلف له دفعت إثيوبيا إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء.