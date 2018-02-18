البيت الأبيض لا يرجح استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية في عفرين

أعلن ممثل الإدارة الرئاسية الأمريكية، مايكل أنطون، اليوم الأحد 18 فبراير/شباط، أن البيت الأبيض يعرف عن ادعاءات سوريا ضد تركيا بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في عفرين، ويعتبر أن هذا غير مرجح.

واشنطن — سبوتنيك . وقال أنطون، ردا على استفسار وكالة "سبوتنيك":

نحن على دراية بهذه التقارير، ولا يمكننا تأكيدها، ولكننا نعتقد أنه من غير المرجح أبدا أن القوات التركية استخدمت الأسلحة الكيميائية، إننا نواصل الدعوة إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في عفرين.

وأفادت الوكالة الوطنية السورية للأنباء (سانا)، في وقت سابق، نقلا عن مدير مستشفى عفرين الدكتور جوان محمد، بأن الجيش التركي استخدم الغازات السامة في منطقة عفرين السورية، ونقل إلى المستشفى ستة أشخاص أصيبوا بحالة اختناق.

وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المدعومة منه، قد أطلقوا عملية "غصن الزيتون" في 20 من الشهر الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وذكرت القوات التركية، يوم أمس السبت، أنه تمت تصفية 1595 مسلحا خلال العملية، وأعلن رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم، أن أنقره تعمل في عفرين "وفقا للقواعد والمعاهدات الدولية، وضمن المجال القانوني".

وكانت دمشق قد أدانت العملية التركية بشدة واعتبرتها "عدوانا تركيا غاشما على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية"، ودعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.