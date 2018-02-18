مصر تعلق على طلب إثيوبيا تأجيل الاجتماع الوزاري لسد النهضة

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تلقت إخطاراً، بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا للجانب السوداني.

© AFP 2018/ تأجيل الاجتماع الثلاثي لسد النهضة لحين انتخاب رئيس وزراء لإثيوبيا

وأضافت الخارجية المصرية ، في بيان لها، "أنه مع إدراكنا للظروف التي ربما دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة، إلا أننا نتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لاسيما وأن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل الي حلول تحفظ مصالح الجميع".

وكان مقررا انعقاد اجتماعا يومي الـ٢٤ و٢٥ فبراير/شباط الجاري بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لبحث أزمة "سد النهضة".

وكانت السودان قالت إن إثيوبيا تعيش أزمة سياسية بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدة أن الترتيبات الجارية لتعيين خلف له دفعت إثيوبيا إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء.