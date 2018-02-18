"أنصار الله" يسقطون طائرة استطلاع سعودية في صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في منطقة البقع بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودية.

© AP Photo/ Hassan Ammar تحطم طائرة سعودية في الرياض ومقتل طياريها (صور)

ووفقاً لموقع قناة "المسيرة" ، فقد "أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في محافظة صعدة ".

وأضاف الموقع التابع لجماعة "أنصار الله"، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "الدفاعات الجوية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في منطقة البقع بالمحافظة".

وأشار إلى أن "الدفاعات الجوية" التابعة لأنصار الله سبق وأسقطت في الـ25 يناير/كانون الثاني الماضي، طائرة مشابهة في منطقة مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، بالإضافة إلى إسقاط طائرة تجسس أخرى في الـ30 من ديسمبر/كانون الأول الماضي في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.

في هذه الأثناء، قال مصدر ميداني في "أنصار الله" بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي الجماعة أسقطوا منتصف ليلة اليوم الأحد، طائرة استطلاع من دون طيار للتحالف خلال تحليقها في سماء منطقة البقع بمديرية كتاف".

ولم يشر المصدر إلى نوع الطائرة الاستطلاعية أو السلاح المستخدم في إسقاطها.



