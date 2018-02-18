وزير الداخلية العراقي يناقش اليوم مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين

يجتمع صباح اليوم وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي مع نظيره الأردني غالب الزعبي، ويجريان مباحثات تتركز على العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الطرفين.

عمان- سبوتنيك. وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "في هذه الأثناء ينعقد اجتماع بين وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي ونظيره الأردني غالب الزعبي".

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وبحسب المصدر "ستتركز المباحثات على العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الطرفين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف".

ووصل وزير الداخلية العراقي إلى عمان، مساء أمس السبت، هو والوفد المرافق في زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق عدة أيام، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" التي أشارت إلى أنه كان في استقباله لدى وصوله وزير الداخلية غالب الزعبي وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان ومدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب والسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.

وفِي ختام زيارته للمملكة يعقد الأعرجي مؤتمرا صحافيا، يوم الاثنين، يعرض خلاله نتائج زيارته إلى عمان وتطورات الوضع على الساحة العراقية.