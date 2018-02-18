تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في الصومال

قررت الحكومة الصومالية نقل مساحة أرضية بالعاصمة مقديشو إلى القوات المسلحة، حيث تحولها دولة تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطني.

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ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية ، فقد قام محافظ بنادر وعمدة مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان يريسو بنقل مساحة أرضية بمنطقة "جزيرة" بالعاصمة مقديشو إلى القوات المسلحة حيث تحولها دولة تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطني.

وقال عبد الرحمن يريسو: "إن هذه المساحة الأر ضية مخصصة للقوات المسلحة حيث ستكون قاعدة تدريب كبيرة للجيش".

من جانبه، أشاد وزير الدفاع للحكومة الفيدرالية محمد مرسل "بجهود تركيا في دعم القوات المسلحة الوطنية الساعة إلى تحرير البلاد من براثن مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".