"نداء تونس" يتقدم بـ 280 قائمة لانتخابات البلدية

قال سفيان بن طولان عضو البرلمان التونسي إن حزب نداء تونس تقدم بـ280 قائمة انتخابية لخوض انتخابات البلدية حتى الآن.

وأضاف بن طولان في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن الحزب الذي ينتمي له سيتقدم بقوائم انتخابية على كافة الدوائر الانتخابية البالغة 350 دائرة بما يمثل 7177 مقعدا، وأن الحزب عاكف على إتمام القوائم المتبقية لتقديمها قبل غلق باب الترشيحات المقرر في 22فبراير/ شباط.

وفيما يتعلق بحملات التشويه التي بدأت بالتزامن مع بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية أوضح أن الأمر أصبح ثمة في الشارع التونسي ويعتبرها البعض طريقة من طرق التنافس وهو أمر مؤسف في الشارع التونسي.

وتابع بن طولان أنه منذ العام 2010 لم تجر أية انتخابات بلدية والتي يعول عليها في تقديم الدعم والارتقاء بمستويات البنى التحتية والأزمات التي تواجه المواطن في الشارع التونسي.

وبدأت فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في استقبال قوائم الأحزاب والمرشحين المستقلين منذ ثلاثة أيام.

وتعتبر أحزاب نداء تونس والنهضة، الشريكان في الحكومة، والجبهة الشعبية اليسارية المعارضة والائتلاف المدني المعارض والذي يضم 11 حزبا ليبراليا، أبرز القوى السياسية التي ستخوض هذه الانتخابات.

فيما سيغلق بابا الترشح بنهاية 22 فبراير/شباط الحالي، على أن تعلن القوائم النهائية المقبولة في موعد غايته 4 أبريل/نيسان القادم، ومن المقرر ان تجرى الانتخابات في السادس من مايو/ أيار المقبل.