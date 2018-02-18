أمير الكويت يتخذ قرارا بشأن ديون المواطنين والمقيمين

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، أمراً بشأن ديون المواطنين والمقيمين.

© Sputnik. Алексей Дружинин قرار يهدد مصير الوافدين...دولة خليجية تبدأ إجراءات الإحلال والاستغناء

ووفقا لوكالة الأنباء كويتية "كونا" ، قال بيان صادر عن الديوان الأميري، إنه "رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، في جمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم، سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم، في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمون بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير، فأمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصّة، وذلك وفق ضوابط معينة".

وكانت مصادر مطلعة قالت لصحيفة "الراي" الكويتية، إن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، وجّه الوزارات والجهات الحكومية إلى إنهاء التعاقد مع الموظفين الوافدين الذين بلغت أعمارهم 65 عاما.