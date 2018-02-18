"التحالف العربي" يعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله" على المخا

اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، صاروخاً باليستياً أطلقه مسلحو جماعة أنصار الله على أحد مقاره قرب ميناء المخا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن دفاعات التحالف "دمرت اليوم في سماء مدينة المخا صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على مقر قوات التحالف قرب ميناء المدينة".

يأتي ذلك عقب ساعات من نشر صور لنجل شقيق الرئيس اليمني السابق العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ومحافظ الحديدة الحسن طاهر في مقر قوات التحالف بمدينة المخا.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، في وقت سابق، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في منطقة البقع بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودية.