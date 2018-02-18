الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، 18 فبراير/ شباط، مقتل أحد جنودها خلال مشاركته في عمليات التحالف ضد جماعة أنصار الله باليمن.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، نبأ "مقتل الرقيب علي خليفة المسماري، أحد جنودها المشاركين في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن".

وكانت الدفاعات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت في وقت سابق اليوم الأحد، صاروخاً باليستياً أطلقه مسلحو جماعة أنصار الله على أحد مقاره قرب ميناء المخا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

يأتي ذلك عقب إعلان جماعة "أنصار الله"، إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في منطقة البقع بمحافظة صعدة على الحدود مع السعودية.