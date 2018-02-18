بالفيديو... فيضان نهر الخابور بالحسكة شمال شرقي سوريا

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا طيلة يوم أمس إلى فيضان نهر الخابور وارتفاع مناسيب المياه فيه لتبلغ 90 مترا مكعبا بالثانية في مركز مدينة الحسكة.

© Sputnik. Alexander Makarov "داعش" يحرق المحاصيل الزراعية في ريف الحسكة

ونقلت " سانا " عن مدير الموارد المائية في المحافظة عبد الرزاق العواك تصريحه اليوم أن الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث سيول وجريان المياه في الوديان المغذية لسرير نهر الخابور ما أدى إلى تدفق المياه بشكل كبير ضمن مجرى النهر حيث وصلت في منطقة تل تمر إلى 80 مترا مكعبا في الثانية وفي مركز مدينة الحسكة إلى 90 مترا مكعبا.

وأشار العواك إلى أن تدفق مياه نهر الخابور سيستمر بالوتيرة نفسها اليوم وسيبدأ بالتناقص تدريجيا يوم غد في حال توقف هطول الأمطار لافتا إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الجغجغ في مدينة القامشلي أيضا ليصل إلى 2 متر مكعب بالثانية ومتوقعا أن يبدأ منسوب نهر الجرجب بالارتفاع خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم.

ولفت المهندس العواك إلى أن الأمطار الهاطلة وتدفق المياه في نهر الخابور أدى إلى زيادة حجم تخزين المياه في سد الشهيد باسل الأسد بمعدل 2 مليون و600 ألف متر مكعب منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم وأنه من المتوقع زيادة حجم التخزين فيه إلى يوم غد بمعدل 5 ملايين متر مكعب.

وأفادت "الإخبارية" السورية أن فيضان نهر الخابور بسبب الأمطار الغزيرة ليلة أمس تسبب بنزوح عدد من المواطنين في القرى والبلدات بمنطقة تل تمر في الحسكة.