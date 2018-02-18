العاهل السعودي يستعرض ووزيري مالية سويسرا والهند آفاق التعاون

استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، علاقات التعاون القائمة بين بلاده، وسويسرا والهند، وذلك لدى استقباله وزيري مالية البلدين، أولي ماورير، وأرون جيتلي، كل على حده.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed أرامكو السعودية تتوسع في الهند

القاهرة- سبوتنيك . وكان الملك سلمان استقبل وزير المالية، نائب رئيس المجلس الفدرالي السويسري والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وبوقت سابق من اليوم، استقبل العاهل السعودي وزير المالية في جمهورية الهند، رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية — الهندية المشتركة، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقائين عدد من الوزراء السعوديين، وأعضاء الوفدين السويسري والهندي.

وترتبط السعودية وسويسرا بعلاقات وطيدة تمتد إلى القرن الماضي، إذ دشنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1927، وتنامت مسيرة العلاقات بينهما، من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسئولين في البلدين، بغية تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي في جميع المجالات.

أما العلاقات السعودية — الهندية، فتوصف بـ "الفريدة"، وساهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مستمرة بين الشعبين.

ويقيم ويعمل على أراضي المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني مواطن هندي.