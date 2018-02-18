تسجيل
16:30 18 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    مظاهرة للأطباء في الجزائر

    بالفيديو...أطباء الجزائر يواصلون الاحتجاج بالأعلام والنشيد الوطني

    © AFP 2018/ RYAD KRAMDI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    واصل أطباء الجزائر إضرابهم رغم خطاب رئيس الوزراء الجزائري الذي اتهمهم خلاله بـ"خلق الفوضى".

    وفضل الأطباء افتتاح احتجاجهم اليوم الأحد، بمستشفى مصطفى باشا بالنشيد الوطني "قسما"، حيث وقفوا يرددونه رافعين الأعلام الوطنية، تزامنا مع إحياء "يوم الشهيد"، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.

    ويحتج الأطباء المقيمون في الجزائر (نحو 13 ألف طبيب)، منذ 3 أشهر حتى الآن، من أجل أربعة مطالب تتمثل في "إلغاء الخدمة المدنية، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، إضافة إلى حق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء".

    وقال رئيس الوزراء الجزائري، خلال احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الجمعة، إنه حان الوقت لسلطان القانون، رافضا مطالب الخاصة بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، قائلا "لا نريد تصحرا صحيا في الجزائر كلنا مدانون لهذا البلد"، واعتبر أن الوقت غير مناسب لتنفيذ مطالب الأطباء المقيمين.

    لكن ممثل الأطباء المقيمين الدكتور طايلب محمد قال في تصريحات لصحيفة الشروق الجزائرية: "لم نطالب بإلغاء الخدمة المدنية بل سعينا لتحسينها لتكون ذات فائدة للمريض والطبيب معا".

    وقال طايلب لـ"سبوتنيك" إن التنسيقية تدين بشدة خطاب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ولا تقبل بالترهيب، ولا بالمساومة بالمرضى، لافتا إلى أن مطالبهم مشروعة، وتجاهل تنفيذها هو الفوضى

    ويلزم القانون الجزائري الطبيب، بعد الحصول على شهادة الطب 7 سنوات، بأن يقضي فترة التخصص 4 أو 5 سنوات دراسة، ثم 3 سنوات عمل في مستشفيات في المدن النائية، كخدمة مدنية لا يتقاضى عنها أجرا إضافيا ولا يحصل على شهادة التخصص إلا بعد قضاء هذه الخدمة.

    وليس هذا فحسب، بل تفرض الدولة على الأطباء الذكور أداء الخدمة العسكرية لمدة عام واحد، ويطلب الأطباء إلغاءها، إذ إن وزارة الدفاع تستثنيهم من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الثلاثين، بعكس كل الاختصاصات الأخرى، وهو ما يرونه "مخالفا للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين".

    انظر أيضا:

    كواليس اللقاء المغلق...ماذا تعتزم حكومة الجزائر بشأن مكالمات المواطنين
    أطباء الجزائر يتحدون الحكومة ويواصلون الإضراب
    الجزائر: إضراب يشل 4 قطاعات حيوية... ووزيرة التعليم تهدد بفصل 19 ألف أستاذ
    الجزائر: تدمير 9 مخابئ للإرهابيين ومقتل 5 جنود
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجزائر الاقتصادية, أخبار الجزائر, إضراب الأطباء في الجزائر, الحكومة الجزائرية, أحمد أويحيى, أطباء الجزائر, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مضيفات الطيران - الخطوط الجوية آيروفلوت الروسية في سوتشي
    من كرنفالات البرازيل و"عيد الحب" إلى رقم قياسي جديد لروسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك