"أنصار الله" تعلن مقتل 4 جنود إماراتيين في إحباط هجوم لقوات هادي

قتل أربعة جنود إماراتيين في المعارك العنيفة التي نشبت، اليوم الأحد، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "مسلحي الجماعة أحبطوا اليوم الأحد، زحفاً واسعاً للجيش اليمني مسنوداً بقوات من التحالف باتجاه مفرق موزع في محافظة تعز".

وأشارت إلى أن مسلحي "أنصار الله" كبدوا الجيش اليمني أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى أثناء معارك استمرت نحو 5 ساعات شن خلالها طيران التحالف ومروحياته غارات مكثفة.

وأضافت أن "من بين خسائر الجيش اليمني والتحالف أثناء كسر الزحف في مديرية موزع، 4 قتلى من القوات الإماراتية، و6 آليات عسكرية أعطبت خلال المواجهات".



