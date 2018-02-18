وزير خارجية الكويت يستعرض الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة اليمنية

استعرض وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الجهود الدولية الرامية لحل النزاع الدامي في اليمن.

© AP Photo/ Jon Gambrell أمير الكويت يتخذ قرارا بشأن ديون المواطنين والمقيمين

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي: "إن اللقاء تطرق لبحث آخر ما آلت إليه الأمور في اليمن، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة فيه".

ووفقا للبيان، جدد الخالد موقف الكويت الداعم لكافة الجهود التي قام بها المبعوث الأممي الخاص، طيلة فترة عمله على مدى السنوات الثلاث الماضية، مثمناً اسهاماته نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

من جانبه أعرب ولد الشيخ عن امتنانه لدعم دولة الكويت لجهوده، خلال فترة عمله في المنصب، مشيداً بدعم الكويت للوصول إلى السلام والاستقرار في هذا البلد، ومساهماتها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي وافق، في الخامس عشر من الشهر الجاري، على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.

ويعتبر غريفيث واحداً من أهم الدبلوماسيين الأوروبيين، وشغل منصب المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام في بروكسل، ولديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والشؤون الانسانية.