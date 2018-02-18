صحيفة: "حماس" تنظم مسيرات "خضراء"..وهنية قد يزور السعودية

قالت مصادر مقربة من قيادة حركة "حماس" إن الحركة تعد حاليا لانطلاق مسيرات شعبية سلمية كبرى.

© AP Photo/ Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي يحمل حركة حماس مسؤولية الاعتداء على جنوده

وبحسب صحيفة " رأي اليوم " فإن هذه "المسيرات تنطلق من عدة أماكن باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، بهدف إعادة المظلة والحقوق الشرعية الفلسطينية في العودة وتحرير أراضيه إلى قلب الاهتمامين العربي والعالمي" على حد قول المصادر.

وأضافت المصادر أن "المسيرات الخضراء التي قد تنطلق من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الحركة".

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد حدة التوتر في قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية المتزايدة التي تستهدف قواعد حركة "حماس"، وتفجير عبوة ناسفة على الحدود، أدت إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين.

وحول احتمال تصدي بعض حكومات الدول التي تنطلق منها المظاهرات لهذه المسيرات، وإغلاق الحدود في وجهها بالقوة، قالت المصادر إن "هناك احتياطات سيتم اتخاذها في هذا الصدد".

ويزور السيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، القاهرة حاليا للالتقاء بالمسؤولين المصريين لبحث قضايا مهمة مثل تخفيف الحصار على قطاع غزة، والمصالحة الوطنية مع حركة "فتح"، وإعادة فتح معبر رفح بصورة طبيعية.

ولم تستبعد مصادر حركة حماس قيام إسماعيل هنية بجولة عربية وإسلامية، وربما تشمل دولا مثل قطر وايران وتركيا، وربما الإمارات والسعودية أيضا.