ضربة قوية لتنظيم "القاعدة" في اليمن

سيطرت قوات النخبة الحضرمية بدعم وإسناد جوي من قوات التحالف العربي ضد جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، على جيوب عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأعلن الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية التابعة للجيش اليمني هشام الجابري، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن قوات النخبة الحضرمية طهرت اليوم، الوكر الرئيسي لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي المسيني غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بصورة كاملة، وأنها كبدتهم خسائر فادحة وكبيرة بين قتلى وجرحى.

© AFP 2018/ Karim Sahib الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن

كان التحالف أعلن، أمس السبت، عملية عسكرية اسماها الفيصل لتطهير وادي المسيني في حضرموت أكبر محافظات اليمن من عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وأعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، انتهاء عملية الفيصل العسكرية في وادي المسيني، واستمرار ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتتألف قوات "النخبة الحضرمية" من جنود ينتمون إلى عشائر يؤيدون الشرعية في المنفى بالإضافة إلى مجندين محليين من محافظة حضرموت، وتم تشكيلها من قبل قوات التحالف العربي وتحت إشراف وتدريب من ضباط إماراتيين وبتمويل من المملكة العربية السعودية، بهدف تحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة.