"أنصار الله" تعلن مقتل 8 جنود سعوديين في جازان جنوب غربي السعودية

صنعاء — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن وحدة القنص التابعة للجماعة "قتلت اليوم الأحد، 4 جنود سعوديين في قريتي حامضة الشمالية والجنوبية بجازان، وأربعة أخرين بعمليات قنص في قرية قوى بذات القطاع".

وتقع بشكل متواصل عمليات مشابهة بالمناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، فيما يمثل جانباً من رد "أنصار الله" على عمليات يقوم بها تحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله".

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق، الراحل، علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.