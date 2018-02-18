بعد إعلان القاعدة العسكرية...زيارة رسمية تركية إلى الصومال

يجري هاكان جاويش أوغلو، نائب رئيس الوزراء التركي، الأسبوع المقبل، زيارتين رسميتين إلى السودان والصومال.

وقال بيان أصدره المركز الإعلامي للمسؤول التركي، فإنه سيتوجه الثلاثاء المقبل إلى السودان في زيارة رسمية مدتها يومين، بحسب وكالة الأناضول.

© Sputnik. Youry Abramotchkin تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في الصومال

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس الوزراء التركي سيلتقي في الخرطوم، خلال الزيارة، رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، كما سيزور مشاريع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) لترميم المباني التاريخية في جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر.

وينتقل بعدها إلى الصومال؛ حيث يلتقي الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري.

وكانت الحكومة الصومالية قررت نقل مساحة أرضية بالعاصمة مقديشو إلى القوات المسلحة، حيث تحولها دولة تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، فقد قام محافظ بنادر وعمدة مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان يريسو بنقل مساحة أرضية بمنطقة "جزيرة" بالعاصمة مقديشو إلى القوات المسلحة حيث تحولها دولة تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطني.

وقال عبد الرحمن يريسو: "إن هذه المساحة الأرضية مخصصة للقوات المسلحة حيث ستكون قاعدة تدريب كبيرة للجيش".

من جانبه، أشاد وزير الدفاع للحكومة الفيدرالية محمد مرسل "بجهود تركيا في دعم القوات المسلحة الوطنية الساعة إلى تحرير البلاد من براثن مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".