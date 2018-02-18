مسؤول كردي: اتفاق لدخول الجيش السوري إلى عفرين

وذكر موقع "مراسلون" السوري نقلا عن مواقع كردية أن الجيش السوري سيدخل إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد اتفاق حصل بين "الواحدات الكردية" والجيش السوري.
وكانت قناة "الميادين" أفادت أمس الأول نقلا عن مصادر كردية أنه لا توجد شروط كردية لتسليم سلاح "وحدات حماية الشعب" الكردية للجيش السوري.
وقال موفد "الميادين" إلى عفرين إن الإجراءات التنفيذية لدخول الجيش السوري إلى المدينة بدأت إلا أن التوقيت لم يتم تحديده بعد بانتظار الإجراءات التنفيذية واللوجستية، ويشير إلى أنه لا شروط لدخول الجيش السوري عفرين ولا سيما من جهة تسليم "وحدات الحماية" الكردية السلاح.
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