"أنصار الله" تعلن مقتل 12 عسكريا إماراتيا بينهم ضابط بكمين في تعز

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، مساء اليوم الأحد، إن مسلحي الجماعة "نفذوا مساء اليوم الأحد، عملية استدراج لقوات إماراتية مشاركة في الهجوم على مواقع يسيطر عليها "أنصار الله" في مديرية موزع".

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله" قتلوا 12 عسكرياً من القوات الإماراتية بينهم ضباط، وأعطبوا 4 مدرعات للجيش الإماراتي، و4 أخرى لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأشارت "المسيرة" إلى أن "أنصار الله" لا يزالوا يحاصرون القوات الإماراتية، وأن الجيش اليمني يحاول التقدم بإسناد جوي من طيران التحالف لفك الحصار وإخلاء قتلى وجرحى القوة الإماراتية، لافتةً إلى أن طيران التحالف شن عدة غارات استهدفت إحداها مجموعة من الجيش اليمني المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي عن طريق الخطأ وأن قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف الجوي.