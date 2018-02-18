أربعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

© AFP 2018/ Ozan Kose مقتل 3 من الجيش الحر وإصابة جنديين تركيين إثر إطلاق نار من سوريا

دمشق — سبوتنيك . وأفاد مصدر في "وحدات حماية الشعب الكردية"، لوكالة " سبوتنيك " بـ "مقتل أربعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانوا يستقلونها بالقرب من معمل الجليد في الحي الغربي على طريق عامودا القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال سوريا ".

وقال المصدر إن "السيارة التي انفجرت من نوع جيب كان يستقلها امرأتان ورجلان دون معرفة ما إذا كانوا انتحاريين".

وأضاف أن "الانفجار تسبب أيضا بإصابة ثلاثة أشخاص من المارة".

من جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في شرطة الحسكة قوله إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون، نتيجة التفجير الذي وصفته بالإرهابي.

وتسيطر وحدات حماية الشعب بالكامل على منطقة القامشلي.