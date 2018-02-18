مقتل وإصابة 7 جنود بتفجير في غرب العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الأحد 18 فبراير/ شباط، مقتل وإصابة 7 جنود من الجيش، إثر تفجير استهدفهم في غرب العراق.

وحسب بيان للمركز تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، أن عبوة ناسفة انفجرت على قوة مكلفة بالتفتيش في منطقة السد جنوب قضاء الرطبة غربي الأنبار، غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل جنديين اثنين.

وأضاف المركز، أن خمسة جنود أخرين أصيبوا بجروح متفاوتة، إثر التفجير.

الجدير بالذكر أن القوات العراقية حررت قضاء الرطبة الحدودي مع الأردن، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.