الإفراج عن جميع السودانيين المعتقلين بسبب الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية

وأضاف المهدي أن "عدد الذين أطلق سراحهم اليوم يزيد عن 80 معتقلا سياسيا"، موضحا أن هناك "إجراءات مستمرة لإطلاق بقية المعتقلين".
وأوضح المهدي أن الحكومة "ستعمل على معالجة الخلافات السياسية التي تؤدي إلى الاعتقالات، وستقوم بالاتصال بجميع الأطراف من أجل حفظ حقوق الإنسان وإزالة الاحتقان والاستقطاب السياسي لصالح مستقبل الوطن".
يذكر أنه من أبرز الذين شملهم قرار الإفراج سارة نقد الله، الأمين العام لحزب الأمة القومي المعارض، ومحمد عبد الله درمة، نائب رئيس حزب الأمة، والصديق الصادق المهدي، عضو حزب الأمة.
ودخل السودان منذ مطلع العام الحالي في عدة احتجاجات وتظاهرات بسبب ارتفاع في تكاليف المعيشة والزيادة الجنونية، حسب وصف بعض المواطنين، في أسعار السلع الاستهلاكية. وجاءت الزيادات مباشرة عقبة إجازة البرلمان لموازنة 2018 وسط انتقادات شديدة من قبل أحزاب سياسية رأت بأنها ستؤثر سلبا على المواطنين.
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