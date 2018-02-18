مقتل وإصابة 11 من الحوثيين بتفجير وسط اليمن

سقط 11 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بين قتيل وجريح بتفجير في محافظة إب وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة إب لـوكالة "سبوتنيك" بأن مجهولين فجروا، اليوم الأحد، عبوة ناسفة أثناء مرور آلية محملة بمسلحي "أنصار الله" في نقيل الشق بمديرية الشعر، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وإصابة 8 آخرين حال بعضهم حرجة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة فتحت تحقيقاً في الحادث لكشف المتورطين.

شهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس هادي، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.