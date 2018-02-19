وفد من أعضاء المكتب السياسي لحماس يصل إلى القاهرة

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، 3 من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس المقيمين في الخارج.

رام الله — سبوتنيك. وقال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الوفد يضم موسى أبو مرزوق و عزت الرشق ومحمد نصر.

© AFP 2018/ MAHMUD HAMS المتحدث الإعلامي لـ"حماس": إدراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف

وأضاف، "سيشارك أعضاء المكتب السياسي في جدول أعمال وفد الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، يجري الوفد منذ أيام عدة لقاءات مع الجانب المصري لبحث التطورات السياسية والأوضاع في قطاع غزة إلى جانب ملف المصالحة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد غادر يوم الـ 9 من شباط/ فبراير الجاري على رأس وفد من قادة الحركة ضم خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصرين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان: "إن زيارة وفد حماس إلى القاهرة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة في إطار جهود حماس للتشاور مع مصر للتخفيف عن قطاع غزة ومحاولة المساعدة في حل ألازمات المختلفة والتي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية".

وأضاف، "سيبحث وفد حماس مع المسؤولين المصرين استكمال تنفيذ إتفاق المصالحة على أساس اتفاق 2011 و2017، و لدفع الجهود المصرية لإتمامها".

وتابع البيان، "وتندرج زيارة وفد قادة حماس ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان".