المنتدى الأول لرؤساء الجامعات الروسية والعربية يعقد في لبنان

أعلن المكتب الصحفي في وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن وزيرة التعليم والعلوم أولغا فاسيليفا، ستشارك في المنتدى الأول لرؤساء الجامعات الروسية والعربية في لبنان، حيث سيتم مناقشة التعاون في مجال البحث العلمي ونشر اللغة الروسية في بلدان العالم العربي.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن المنتدى الأول لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية يعقد في بيروت في الفترة من 19-20 شباط/فبراير الجاري. وستشارك في المنتدى وزيرة التعليم والعلوم في روسيا أولغا فاسيليفا.

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كما أفادت الوزارة، سيبحث المشاركون قضايا التعاون في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك البحوث العلمية المشتركة، والتنقل الأكاديمي، و انتشار اللغة الروسية في العالم العربي ودراسة اللغة العربية في الجامعات الروسية. وستكرس حلقة نقاش المنتدى حول موضوع: "تعزيز التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في روسيا ودول العالم العربي".

وبالإضافة إلى ذلك، في إطار الجمعية العامة للمنتدى، سيقدم رؤساء الجامعات الروسية والعربية تقارير حول وضع وآفاق التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم والعلوم والثقافة.

هذا وستجتمع فاسيليفا خلال زيارتها أيضا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وستحضر مراسم افتتاح المدرسة الدولية في وادي البقاع، حيث سيتعلم تلاميذ الصفوف 1 إلى 8، اللغة الروسية.