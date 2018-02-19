اليمن: جندي يسطو على 100 مليون ريال في عدن

استولى جندي يمني على 100 مليون ريال ما يعادل 200 ألف دولار كانت في طريقها من محافظة عدن إلى محافظة أبين جنوب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر موقع "عدن الغد" المستقل، أن أحد جنود نقطة العلم المتمركزة شرق محافظة عدن أوقف مساء الأحد، سيارة مسؤول مالي في دائرة التقاعد العسكرية بمحافظة أبين وعلى متنها 100 مليون ريال يمني هي رواتب المتقاعدين العسكريين والأمنيين، بعد استلامها من عدن.

وأضاف، أن جنود النقطة التابعة لقوات الحزام الأمني أخبروا المسؤول العسكري، أنهم لم يُبلّغوا بالسماح للأموال بالمرور، وقاموا بنقلها من على سيارته إلى إحدى آلياتهم العسكرية، وطلبوا منه الانتظار حتى وصول التعليمات إليهم، إلا أن جندياً صعد على متن الآلية وفر هارباً بالأموال صوب مدينة عدن.

وأشار إلى أن زملاء الجندي حاولوا تعقبه إلا أنهم فشلوا، ثم قاموا بمداهمة منزله ولم يجدوه ولم يعثروا على الأموال.

مؤكداً أن القوات الأمنية تواصل بحثها عن الجندي والآلية التي فر بالأموال على متنها.