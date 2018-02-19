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08:32 19 فبراير/ شباط 2018
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    مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15

    طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف غزة

    © AFP 2018/ Jack Guez
    العالم العربي
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    استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط، أراضي زراعية فارغة شرقي مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

    إسرائيل
    © REUTERS/ BAZ RATNER
    رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
    ووفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية بأكثر من عشرة صواريخ أراضي زراعية فارغة في حي النهضة ومحيطها، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية كبيرة دون الإبلاغ عن إصابات.

    بدوره، أعلن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الطيران الإسرائيلي هاجم "البنية التحتية" في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق نار من القطاع تجاه إسرائيل.

    وجاء في البيان: " الجيش الإسرائيلي هاجم باستخدام طائرات مقاتلة بنية تحتية تحت الأرض في جنوب قطاع غزة، وقد نفذ الهجوم ردا على إطلاق النار على مسار عال في أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق اليوم". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لضمان أمن مواطني إسرائيل بكل الوسائل المتاحة له"، وأن "حماس مسؤولة عن كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة، فوق وتحت الأرض".

    وجاء هذا التصعيد بعد إصابة أربعة جنود إسرائيليين، بانفجار لغم في دوريتهم العسكرية السبت الماضي شرقي غزة قرب السياج الحدودي مع القطاع.

    وشنت الطائرات الإسرائيلية، مساء السبت وفجر الأحد، سلسلة غارات استهدفت 18 موقعا للمقاومة الفلسطينية في غزة، قتلا على إثرها فلسطينيان، وأصيب آخرون.

    انظر أيضا:

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