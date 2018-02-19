طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف غزة

بدوره، أعلن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الطيران الإسرائيلي هاجم "البنية التحتية" في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق نار من القطاع تجاه إسرائيل.
وجاء في البيان: " الجيش الإسرائيلي هاجم باستخدام طائرات مقاتلة بنية تحتية تحت الأرض في جنوب قطاع غزة، وقد نفذ الهجوم ردا على إطلاق النار على مسار عال في أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق اليوم". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لضمان أمن مواطني إسرائيل بكل الوسائل المتاحة له"، وأن "حماس مسؤولة عن كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة، فوق وتحت الأرض".
وجاء هذا التصعيد بعد إصابة أربعة جنود إسرائيليين، بانفجار لغم في دوريتهم العسكرية السبت الماضي شرقي غزة قرب السياج الحدودي مع القطاع.
وشنت الطائرات الإسرائيلية، مساء السبت وفجر الأحد، سلسلة غارات استهدفت 18 موقعا للمقاومة الفلسطينية في غزة، قتلا على إثرها فلسطينيان، وأصيب آخرون.
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