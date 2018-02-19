الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين و4 مسلحين في إطار عملية "سيناء 2018"

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط، البيان العاشر بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، والتي بدأت في التاسع من الشهر الجاري، معلنة مقتل ضابط صف ومجندين خلال المواجهات مع الإرهابيين.

© AFP 2018/ LOUISA GOULIAMAKI السيسي: عملية سيناء مستمرة حتى تحقيق أهدافها الأربعة

وذكر البيان أن القوات الجوية استهدفت 5 أهداف للعناصر الإرهابية، فضلاً عن قصف مدفعي لـ166 هدفا بشمال ووسط سيناء، بجانب القضاء 4 عناصر تكفيرية شديدي الخطورة.

وأضاف البيان أن "المهندسين العسكريين أبطلوا 101 عبوة ناسفة تم زرعها في طرق القوات الأمنية، واكتشاف وتدمير 4 كهوف ومخابئ عثر داخلها عبوات ناسفة، وضبط مركز إعلامي جديد".

وأشار البيان إلى ضبط 417 فردًا على العناصر الإجرامية، والإفراج عن المشتبه بهم، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في جهودها لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر.

وأطلق الجيش المصري، الجمعة، 9 فبراير/شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وذلك قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط الجاري.

وحدد الجيش المصري 4 أهداف للعملية العسكرية الجديدة تتمثل في "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير".