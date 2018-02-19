تسجيل
10:06 19 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    طائرة حربية إف 16

    العراق يتسلم 13 طائرة من طراز "إف - 16" خلال العام المقبل

    © AP Photo/ Dimitri Messinis
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال نائب قائد قوات التحالف الدولي الميجر جنرال أندرو كروفت إن العراق سيتسلم 13 طائرة من طراز "إف - 16" في غضون العام المقبل على الأرجح، ليرتفع مجموع الطائرات من هذا الطراز التي يملكها العراق إلى 34.

    دبابة تي-90 الروسية
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    السفير الروسي في العراق: البدء بتصدير دبابات "تي-90" إلى العراق قريبا
    القاهرة — سبوتنيك. وأضاف كروفت في تصريح لقناة "الحرة"، اليوم الاثنين، أن "القوة الجوية العراقية باتت أكثر قدرة الآن على القضاء على التنظيمات الإرهابية عبر استخدام هذه الطائرات".

    وأكد أن "التحالف الدولي سيعمل على تعزيز قدرات القوة الجوية العراقية، وتدريبها كي تتمكن من تدريب طيارين جدد لاستخدام الـ "إف — 16".

    وتابع القائد العسكري الأميركي أن "هناك طيارين عراقيين يتلقون دروسا في قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، فضلا عن التدريب في مجال هندسة الطيران".

    وأشار إلى أن التحالف لا يزال يستخدم طائرات استطلاع متطورة في العراق، لضمان توفير الدعم الضروري للقوات العراقية.

    وبين كروفت أن التحالف الدولي سيواصل دعم القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش الإرهابي والمحظور في روسيا)  أو ظهور منظمات متشددة جديدة.

    يشار إلى أن القوة الجوية العراقية أعلنت، شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، عن الانتهاء من تصنيع آخر "إف — 16"  عراقية في الولايات المتحدة الأميركية.

    وأعلن العراق، في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، انتهاء الحرب ضد "داعش" بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سوريا بالكامل، وتحرير المدن التي احتلالها التنظيم في السنوات الماضية.

    انظر أيضا:

    مقتل وإصابة 7 جنود بتفجير في غرب العراق
    كيف سيوفق العراق بين الحاجة لتواجد حلف "الناتو" والرفض الإيراني له
    مجلس إنقاذ غرب العراق يطالب بمحاسبة القوات الأمريكية وإخراجها
    لافروف: الوجود الأمريكي في العراق سيزداد... وعليهم الانسحاب من التنف
    لماذا دعمت تركيا إعادة إعمار العراق بـ 5 مليارات دولار؟
    ما الذي حصل عليه العراق من مؤتمر الدول المانحة؟
    تفاصيل وأرقام... قائمة الدول التي تعهدت بالمساهمة في إعمار العراق
    الكلمات الدلالية:
    اف 16, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مضيفات الطيران - الخطوط الجوية آيروفلوت الروسية في سوتشي
    من كرنفالات البرازيل و"عيد الحب" إلى رقم قياسي جديد لروسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك