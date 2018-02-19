شعبان: مستمرون في محاربة المعتدين... إن كانت إسرائيل أو أمريكا أو تركيا

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بثينة شعبان، أن الولايات المتحدة و تركيا يعرقلان التسوية السياسية في سوريا، مؤكدة أن دمشق ستحارب أي عدوان.

© Sputnik. Vitaliy Belousov بثينة شعبان: العدوان الأمريكي على سوريا مستمر من خلال مرتزقة تدعمهم واشنطن

موسكو — سبوتنيك. وقالت شعبان في كلمة لها خلال منتدى فالداي للحوار بموسكو إن "الولايات المتحدة و تركيا يعرقلان التسوية السياسية"، مضيفة أن دمشق مستمرة في محاربة أي عدوان، إن كان من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة أو تركيا.

يتبع…