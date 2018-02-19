نائب دي ميستورا: التوصل لاتفاق حول عفرين ممكن ومن شأنه تغيير الوضع في سوريا

أعلن نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، رمزي رمزي، أن التوصل لاتفاق حول عفرين ممكن وهذا قد يؤدي الى تغيير الوضع في سوريا.

© Sputnik. Egyptian Ministry of Foreign Affairs الخارجية المصرية: القاهرة ترفض أية حلول عسكرية تنتهك السيادة السورية

موسكو — سبوتنيك . وقال رمزي، خلال منتدى "فالداي ": "الوضع في عفرين هو مصدر قلق كبير بالنسبة للجميع. لكن المشكلة ليست فقط في عفرين، بل على طول الحدود السورية – التركية… اعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يكفل، من ناحية، حماية مصالح وأمن الجميع، بما في ذلك تركيا، وفي الوقت نفسه يحافظ على الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدتها".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق، اليوم الاثنين، إن "قوات شعبية سورية ستصل إلى منطقة عفرين خلال الساعات المقبلة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المنطقة وسكانها منذ الشهر الماضي".

وكان الجيش التركي وفصائل الجيش الحر المدعومة منه، قد أطلقوا عملية "غصن الزيتون" في الـ20 من يناير/كانون الثاني، ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.