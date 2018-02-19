تل أبيب: لبنان مسؤول عن أي اعتداء يشنه "حزب الله" على إسرائيل

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، إن إسرائيل ترى في لبنان المسؤول عن أي اعتداء قد تتعرض له من جانب تنظيم "حزب الله".

القدس —. ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، عن أردان قوله، خلال مؤتمر الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية الذي عقد اليوم في القدس الغربية، إن "حزب الله هو عنصر رئيسي في حكومة بيروت".

كما دعا أردان الولايات المتحدة الأمريكية إلى لعب دور أكبر لمنع إيران من تحويل سوريا إلى ما أسماه "دولة دمية تابعة لها"، وشدد على أن إسرائيل "ستعمل كل ما هو ضروري لحماية مصالحها".