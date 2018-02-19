صحيفة: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الحريري لمنع الاتفاق العسكري الاستراتيجي مع روسيا

© Sputnik. Ilia Pitalev الحريري يعلن عن رغبة لبنان بإقامة تعاون عسكري مع روسيا

بعد زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفق الجانبان على زيادة التعاون التجاري والعسكري بين البلدين من خلال رسم معالم اتفاقية التعاون العسكري بعد مشاركة وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصّراف، في منتدى الجيش الروسي الذي انعقد في موسكو في آب/أغسطس الماضي.

وأشارت الصحيفة أنه بعد نشر وسائل إعلام روسية مسودة اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان وروسيا، قامت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد والسفير البريطاني هيوغو شورتر بالضغط على الحريري بهدف عرقلة توقيع الاتفاقية من خلال نقل رسالة جدية من الغربيين تؤكد أن الجيش اللبناني يحصل على السلاح مجاناً من الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما في حال توقيع اتفاق التعاون، ستمد روسيا لبنان بقرض مالي لأجل شراء الأسلحة، بالإضافة إلى رغبة الولايات المتحدة والغرب بالحفاظ على مصدر واحد لتسليح الجيش اللبناني على شاكلة دول تحالف الأطلسي "الناتو"، وعدم تنويع مصادر الأسلحة ونوعيتها.

وكشفت الاخبار عن مصادر لبنانية تنتمي إلى فريق "8 آذار" أن الحريري يتهرب منذ أشهر من اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا وكأنها لم تكن، بينما قالت مصادر وزارية أخرى في فريق تيار المستقبل، إن التعاون قائم مع الروس والاتفاقيات ستوقّع، نافية وجود أي ضغوط غربية.