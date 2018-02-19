"حزب الله" يعلن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الإثنين 19 فبراير/ شباط، أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية التي ستجري في مايو/ أيار المقبل.