وزير الخارجية الجزائري: الليبيون قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم

أكد وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، اليوم الإثنين 19 فبراير/ شباط تطابق الموقفين الجزائري والروسي حول ليبيا.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko وزير الخارجية الليبي يشيد بمشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا

موسكو — سبوتنيك . وأضاف مساهل أن البلدين يتفقان على الخروج من الأزمة الراهنة، ومواقفهما منها متطابقة.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن بلاده تحتاج إلى استقرار وأمن ليبيا من خلال الحل السياسي الذي يعيد الاستقرار والأمن.

ويزور مساهل روسيا حاليا، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال وزير الخارجية الجزائري إن روسيا والجزائر لديهما اتصالات بكل أطراف ليبيا، ولديهما نفس الآراء حول الحل السياسي، وإعطاء أولوية للحوار "الليبي- الليبي"، وتابع: "ليبيا لديها رجال ونساء قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم".

وأكد مساهل على حاجة بلاده لاستقرار ليبيا وحدودها التي تبلغ 1000 كيلو متر مع الجزائر.