بالفيديو... نتنياهو عقب توقيع صفقة بالمليارات مع مصر: اليوم عيد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تصدير بلاده الغاز لمصر في اتفاق، أعلن عنه اليوم الإثنين، بلغت قيمته 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات.

© Sputnik. Sergey Guneev خبير: إسرائيل لا تستطيع استخدام القوة ضد إيران

ووفقا لما قاله نتنياهو، إنه يأمل في أن تساهم الصفقة بتقوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز إنهم وقعوا اتفاقيات مع دولفينوس هولدنج، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضا بينهما بالتساوي.

وتابع نتنياهو "الاتفاقية ستعزز اقتصادنا وتقوي الروابط الإقليمية، واليوم هو يوم عيد".

وبموجب الصفقة، فإنه من المتوقع أن تبدأ الصادرات من حقل تمار، الذي بدأ الإنتاج في 2013، في وقت ما بين النصف الثاني من 2020 ونهاية 2021.

ولم يتم إلى الآن تحديد موعد بدء توريد الغاز لمصر، ما يشير إلى أن وسيلة تسليم الغاز إلى مصر لا تزال قيد الدراسة.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات استمرت أشهرا على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء.