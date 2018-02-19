بالفيديو...مئات الجنود السوريين يحتفلون ويرقصون بشكل جماعي باللباس العسكري

يرمز الجيش السوري إلى الكثير من المعاني الوطنية الراقية والسامية في المجتمع السوري، ويحظى جنود الجيش السوري ومقاتلي القوات الرديفة على اختلاف تشكيلاتها بمكانة عالية في قلوب الكثير من السوريين، بل أصبح الجيش السوري من أرقى رموز حب الوطن والحياة في سوريا.

© Photo/ youtube/ Ruptly TV بالفيديو..أضخم عرس جماعي لأسر شهداء الجيش العربي السوري

انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الوطنية في سوريا فيديو يظهر جنودا سوريين وهم في حالة من الفرح والبهجة يحتفلون على أنغام موسيقا الفلكلور الشعبي السوري، حيث حقق الفيديو انتشارا واسعا، مما يشير إلى أن الجيش السوري هو من يعطي الأمل في غد أفضل لسوريا الغد.