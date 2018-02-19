اعتراض أكثر من 300 مهاجر قبالة ليبيا

أعلن خفر السواحل الليبي، احتجاز 324 مهاجرا اليوم الإثنين وهم يحاولون عبور المياه الإقليمية للبلاد على متن قاربين مطاطيين.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko وزير الخارجية الليبي يشيد بمشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا

وقال المتحدث باسم القوات البحرية، أيوب قاسم، إن المهاجرين الذين جرى اعتراضهم على بعد 12 كيلومترا تقريبا من ساحل مدينة زوارة بغرب ليبيا بينهم 35 امرأة و16 طفلا وأغلبهم ينتمون لأربع دول هي تشاد ونيجيريا ومالي وساحل العاج.

وأضاف "كان هناك بعض آخرون من تونس وباكستان والمغرب، كما كان من بينهم أيضا 32 شخصا منهم ثماني نساء وستة أطفال وثلاث عائلات"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ويعد الشريط الساحلي الغربي في ليبيا بمثابة نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا.

وتراجع عدد المهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا منذ يوليو/ تموز مع شروع الفصائل والسلطات الليبية في وقف الرحلات خاصة من صبراتة التي تعد مركزا للتهريب، تحت ضغط من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وكانت زوارة ذاتها مركزا رئيسيا لتهريب المهاجرين حتى عام 2015 حين ظهرت ردود فعل محلية غاضبة ضد عمليات التهريب بعد غرق قارب يعتقد بأنه كان يقل عدة مئات من المهاجرين.

وأشارت إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن ما يزيد قليلا على 3500 مهاجر فقط وصلوا من ليبيا إلى إيطاليا هذا العام، ما يقل 62 بالمئة عن عددهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت السلطات الإيطالية أن أكثر الوافدين أتوا من إريتريا وتونس وباكستان ونيجيريا وليبيا على الترتيب.