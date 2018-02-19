ضحايا في هجوم ثالث من نوعه يستهدف مراكز "مساج" في بغداد

أعلن الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، مساء اليوم الإثنين، إصابة خمسة أشخاص إثر تفجير استهدف مركز "مساج" (تدليك) وسط العاصمة.

© Ruptly. Nazek قتلى وجرحى بهجوم مسلح على صالون حلاقة شرقي العراق

وأوضح معن في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن عبوة ناسفة انفجرت قرب أحد مراكز "المساج" في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضاف معن، أن الانفجار أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس الأحد، أعلن مركز الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، عن انفجار عبوة ناسفة على مركز "مساج" ضمن منطقة الغدير قرب ساحة ميسلون شرقي بغداد، وأسفر عن أضرار فقط في واجهة المركز.

يتبع…