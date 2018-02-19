السعودية تعلق على اقتراح قطر بتشكيل تحالف أمني إقليمي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الإثنين، إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال يوم الجمعة الماضي، إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

© AFP 2018/ LUCAS JACKSON / POOL أمير قطر: الشرق الأوسط على حافة الهاوية ويجب الابتعاد عنها

ودعا الشيخ تميم المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال الجبير في فيينا على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي "لدينا بالفعل هيكل قائم" في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 36 عاما، بحسب "رويترز".

هذا وقامت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، بمقاطعة قطر منذ 7 أشهر بسبب اتهامات للدوحة بأنها تدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وأخفقت جهود من جانب الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف في تحقيق أي نتائج.

وقال الجبير، "نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب… إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا".